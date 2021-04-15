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هيل من بعبدا: الشعب اللبناني يعاني لأنّ القادة اللبنانيين فشلوا بالتزاماتهم واليوم ما زالت هناك إمكانية لتشكيل حكومة قادرة على وقف الانهيار

Lebanon 24
15-04-2021 | 09:31
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