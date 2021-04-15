أخبار عاجلة

وزير الخارجية التركي: وفد على مستوى مساعدي وزراء الخارجية سيصل إلى مصر في أيار لتحسين العلاقات

Lebanon 24
15-04-2021 | 10:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركي: وزير الخارجية اليوناني سيزور تركيا في الرابع عشر من نيسان المقبل وسيتم عقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية
lebanon 24
15/04/2021 14:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية
lebanon 24
15/04/2021 14:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: لدينا اتصالات مع مصر سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية
lebanon 24
15/04/2021 14:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي ونظيره المصري
lebanon 24
15/04/2021 14:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2021-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2021-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:59 | 2021-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:13 | 2021-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:16 | 2021-04-15
14:15 | 2021-04-15
14:02 | 2021-04-15
13:15 | 2021-04-15
12:54 | 2021-04-15
12:47 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website