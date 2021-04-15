22
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
وزير التربية طارق المجذوب بمؤتمر صحافي: هدفنا عدم إضاعة العام الدراسي والذهاب للمجهول بل حماية العام الدراسي قدر الإمكان وضمن الإمكانيات الموجودة
Lebanon 24
15-04-2021
|
11:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وزير التربية طارق المجذوب بمؤتمر صحافي: العام الدراسي يجب ألا يضيع ويجب ألا نخسر التربية واللقاح يجب أن يكون من حق الجسم التربوي
Lebanon 24
وزير التربية طارق المجذوب بمؤتمر صحافي: العام الدراسي يجب ألا يضيع ويجب ألا نخسر التربية واللقاح يجب أن يكون من حق الجسم التربوي
15/04/2021 14:18:17
15/04/2021 14:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المجذوب: التربية في خطر ولنتوحد جميعاً لإنقاذ العام الدراسي
Lebanon 24
المجذوب: التربية في خطر ولنتوحد جميعاً لإنقاذ العام الدراسي
15/04/2021 14:18:17
15/04/2021 14:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التربية بمؤتمر صحافي: تبدأ العودة التدريجية للتعليم المدمج اعتباراً من 21 نيسان وفقاً لـ 3 مراحل تكون المرحلة الأولى للثانوية العامة بفروعها الـ 4
Lebanon 24
وزير التربية بمؤتمر صحافي: تبدأ العودة التدريجية للتعليم المدمج اعتباراً من 21 نيسان وفقاً لـ 3 مراحل تكون المرحلة الأولى للثانوية العامة بفروعها الـ 4
15/04/2021 14:18:17
15/04/2021 14:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلسي لوزير التربية: نحتاج لتحرك استثنائي لإنقاذ العام الدراسي
Lebanon 24
طرابلسي لوزير التربية: نحتاج لتحرك استثنائي لإنقاذ العام الدراسي
15/04/2021 14:18:17
15/04/2021 14:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
"نادين" الشابة القاصر المفقودة من منزل ذويها إبنة إعلامية شهيرة.. هل تعرفون مكانها؟ (صورة)
Lebanon 24
"نادين" الشابة القاصر المفقودة من منزل ذويها إبنة إعلامية شهيرة.. هل تعرفون مكانها؟ (صورة)
15:12 | 2021-04-14
14/04/2021 03:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانية ابنة سفير في طريقها نحو فريق بايدن.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
لبنانية ابنة سفير في طريقها نحو فريق بايدن.. وهذه التفاصيل
15:30 | 2021-04-14
14/04/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:00 | 2021-04-15
15/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع الطريق في أبي سمرا...وهذه المرة الفاعلون "غير متوقعين"
Lebanon 24
قطع الطريق في أبي سمرا...وهذه المرة الفاعلون "غير متوقعين"
20:59 | 2021-04-14
14/04/2021 08:59:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
22:13 | 2021-04-14
14/04/2021 10:13:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:16 | 2021-04-15
منظمة الصحة العالمية: 1.000.000 وفاة بكورونا في أوروبا
14:15 | 2021-04-15
دياب استقبل نعمه مع وفد عمالي نقابي وبحث معهم في أزمة قطاع الافران
14:02 | 2021-04-15
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق الحدث عند مفرق سانت تيريز والكفاءات
13:15 | 2021-04-15
لجنة الادارة اقرت قانون يتعلق بالتشدد في العقوبة حيال اي تعدي على العاملين في القطاع الطبي
12:54 | 2021-04-15
وصول وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
12:47 | 2021-04-15
في زيارة مفاجئة ولم يعلن عنها داهم مدير عام الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر مستودعات مواد غذائية وملاحم في صيدا بمواكبة من أمن الدولة
فيديو
فنان شتم رامز جلال وإنهال عليه بالضرب ( فيديو )
Lebanon 24
فنان شتم رامز جلال وإنهال عليه بالضرب ( فيديو )
13:00 | 2021-04-14
15/04/2021 14:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 87 عاما.. إقامة صلاة رمضان في آيا صوفيا (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 87 عاما.. إقامة صلاة رمضان في آيا صوفيا (فيديو)
11:00 | 2021-04-14
15/04/2021 14:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
Lebanon 24
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
21:00 | 2021-04-13
15/04/2021 14:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact