المجذوب: افتتحنا مرحلة التلقيح لصفوف الثانوية العامة وسيتبعها باقي المراحل ولكن إذا لم ننته من عملية التلقيح فهذا لا يعني أننا لا يمكننا العودة بخطة التعليم المدمج مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية

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