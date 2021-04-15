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وزير التربية بمؤتمر صحافي: تبدأ العودة التدريجية للتعليم المدمج اعتباراً من 21 نيسان وفقاً لـ 3 مراحل تكون المرحلة الأولى للثانوية العامة بفروعها الـ 4

Lebanon 24
15-04-2021 | 11:26
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المجذوب: افتتحنا مرحلة التلقيح لصفوف الثانوية العامة وسيتبعها باقي المراحل ولكن إذا لم ننته من عملية التلقيح فهذا لا يعني أننا لا يمكننا العودة بخطة التعليم المدمج مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية
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15/04/2021 14:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
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