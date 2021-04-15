رئاسة الجمهورية: عون شدد خلال لقائه هيل على أهمية الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود مع التأكيد على أنه يحق للبنان أن يطور موقفه وفقاً لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقا للأصول الدستورية

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