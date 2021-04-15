رئاسة الجمهورية: يؤكد الرئيس عون على أنه مؤتمن على السيادة والمصالح والحقوق ولن يفرط بها وعلى بذل كل الجهود ليكون الموضوع موضع تفاهم بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات

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