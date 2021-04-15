رئاسة الجمهورية: عون طالب باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقاً للقانون الدولي والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية

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