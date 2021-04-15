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في زيارة مفاجئة ولم يعلن عنها داهم مدير عام ​الإقتصاد​ والتجارة ​محمد أبو حيدر​ مستودعات ​مواد غذائية​ وملاحم في صيدا بمواكبة من ​أمن الدولة​

Lebanon 24
15-04-2021 | 12:47
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