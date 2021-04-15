البيت الأبيض: فرض عقوبات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و بريطانيا و أستراليا و كندا على 8 أفراد وكيانات مرتبطة بالاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم

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