أخبار عاجلة

اجتماع في مركز اتحاد بلديات قضاء بشري لتذليل العقبات امام إنجاز مشروع مياه الشفة للمنطقة

Lebanon 24
15-04-2021 | 16:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون ترأس اجتماعاً لعرض مشروع المنصة الإلكترونية Impact التي أطلقها التفتيش المركزي وهي مشتركة بين الوزارات والبلديات من أجل التقييم والتنسيق والمتابعة
lebanon 24
15/04/2021 18:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري: ليوم بلدي وطني تضامناً مع بلدية طرابلس
lebanon 24
15/04/2021 18:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لاتحاد بلديات جرد القيطع في عكار حول مستجدات فيروس "كورونا"
lebanon 24
15/04/2021 18:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات بشري يعلن اصابته بكورونا
lebanon 24
15/04/2021 18:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:30 | 2021-04-15
18:16 | 2021-04-15
18:11 | 2021-04-15
18:00 | 2021-04-15
17:59 | 2021-04-15
17:37 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website