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مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان لـ"الجديد": الرئيس بوتين لا يلتقي أحداً خلال جائحة كورونا والإتصال عبر الهاتف حصل مع رئيس الوزراء الليبي أيضاً وقد أُبلغنا هذا الامر قبل سفر الرئيس الحريري إلى موسكو

Lebanon 24
15-04-2021 | 20:04
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