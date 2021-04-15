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الخارجية السعودية تدين هجوم أربيل الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة وسلامة الملاحة الجوية

Lebanon 24
15-04-2021 | 20:24
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