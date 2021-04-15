أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: لا دليل على انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيغراي

Lebanon 24
15-04-2021 | 20:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تتخلى عن مشروع قرار بشأن إقليم تيغراي بسبب معارضة روسيا والصين
lebanon 24
15/04/2021 22:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في الأمم المتحدة: على أريتريا سحب قواتها من إقليم تيغراي الإثيوبي
lebanon 24
15/04/2021 22:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: إقليم تيغراي الإثيوبي يواجه حالة من سوء التغذية الحادة
lebanon 24
15/04/2021 22:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
السودان يطلب من الأمم المتحدة سحب الجنود الإثيوبيين من القوات الأممية لانعدام الثقة
lebanon 24
15/04/2021 22:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:49 | 2021-04-15
21:19 | 2021-04-15
21:18 | 2021-04-15
21:05 | 2021-04-15
21:04 | 2021-04-15
21:03 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website