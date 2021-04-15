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أخبار عاجلة
اندلاع مواجهات في منطقة باب العامود بالقدس بين الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين أطلقت خلالها عيارات مطاطية وقنابل غاز
Lebanon 24
15-04-2021
|
23:52
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