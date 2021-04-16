الرئيس عون استقبل سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن أتابيكيان الذي نقل إليه دعوة من الرئيس الأرميني لحضور ذكرى الإبادة الأرمنية التي ستقام في ارمينيا بتاريخ 24 نيسان 2021

Lebanon 24