أخبار عاجلة

الكرملين: القرار بشأن إمكانية عقد لقاء مع بايدن يعود إلى بوتين ويتطلب بعض الوقت لتحليل المسألة

Lebanon 24
16-04-2021 | 13:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الكرملين: بوتين وبايدن لم يبحثا خلال مكالمتهما الهاتفية إمكانية عقد لقاء بينهما
lebanon 24
16/04/2021 21:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علّق الكرملين على تصريحات بايدن الأخيرة بشأن بوتين؟!
lebanon 24
16/04/2021 21:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين يعتبر "إيجابياً" أن بايدن يرغب مثل بوتين في تعزيز الحوار بينهما (أ ف ب)
lebanon 24
16/04/2021 21:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين يعتبر أن عقوبات أميركية جديدة لن "تساعد" خطط عقد قمة بين بوتين وبايدن يتعهد بالرد
lebanon 24
16/04/2021 21:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:52 | 2021-04-16
21:29 | 2021-04-16
21:20 | 2021-04-16
21:19 | 2021-04-16
20:49 | 2021-04-16
20:46 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website