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البنتاغون يحذر طالبان من رد عنيف إذا استهدفت القوات الأميركية خلال انسحابها من أفغانستان

Lebanon 24
16-04-2021 | 21:52
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