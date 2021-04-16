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البنتاغون: نريد من موسكو أن تكون شفافة بشأن الاتهامات الموجهة لها بتحفيز طالبان على مهاجمة قواتنا

Lebanon 24
16-04-2021 | 22:29
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