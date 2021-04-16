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وسائل إعلام فلسطينية: إصابة فتاة وسيدة فلسطينيتين برصاص قوات العدو الاسرائيلي المطاطي قرب باب الساهرة في القدس المحتلة

Lebanon 24
16-04-2021 | 23:44
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