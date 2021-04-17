18
o
بيروت
14
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
10
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
إيطاليا تعيد فتح البلاد تدريجياً بدءاً من 26 نيسان
Lebanon 24
17-04-2021
|
02:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
النمسا تعلن تخفيف إجراءات الإغلاق العام في البلاد بدءاً من الاثنين القادم وإعادة فتح المدارس بنظام المناوبات وجميع المحال التجارية والمتاحف
Lebanon 24
النمسا تعلن تخفيف إجراءات الإغلاق العام في البلاد بدءاً من الاثنين القادم وإعادة فتح المدارس بنظام المناوبات وجميع المحال التجارية والمتاحف
17/04/2021 06:30:34
17/04/2021 06:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: الكرملين طلب من السفير الأميركي في موسكو مغادرة البلاد لإجراء مشاورات مع حكومته وسنضع 8 مسؤوليين أميركيين على قائمة العقوبات
Lebanon 24
لافروف: الكرملين طلب من السفير الأميركي في موسكو مغادرة البلاد لإجراء مشاورات مع حكومته وسنضع 8 مسؤوليين أميركيين على قائمة العقوبات
17/04/2021 06:30:34
17/04/2021 06:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اليابان ترفع درجة إنذار كورونا في ثلاث مناطق في العاصمة ومنطقة رابعة وسط البلاد
Lebanon 24
اليابان ترفع درجة إنذار كورونا في ثلاث مناطق في العاصمة ومنطقة رابعة وسط البلاد
17/04/2021 06:30:34
17/04/2021 06:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن أتابيكيان الذي نقل إليه دعوة من الرئيس الأرميني لحضور ذكرى الإبادة الأرمنية التي ستقام في ارمينيا بتاريخ 24 نيسان 2021
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن أتابيكيان الذي نقل إليه دعوة من الرئيس الأرميني لحضور ذكرى الإبادة الأرمنية التي ستقام في ارمينيا بتاريخ 24 نيسان 2021
17/04/2021 06:30:34
17/04/2021 06:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
القاضية غادة عون ترابط في مكاتب مكتف للصيرفة ولم تغادر (صور)
Lebanon 24
القاضية غادة عون ترابط في مكاتب مكتف للصيرفة ولم تغادر (صور)
17:09 | 2021-04-16
16/04/2021 05:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة كاملة لاقتحام غادة عون مبنى شركة "مكتف" للصيرفة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
القصة كاملة لاقتحام غادة عون مبنى شركة "مكتف" للصيرفة.. هذا ما حصل
21:02 | 2021-04-16
16/04/2021 09:02:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كنز "داعشي" من ذهب ودولارات.. شاهدوا!
Lebanon 24
كنز "داعشي" من ذهب ودولارات.. شاهدوا!
08:30 | 2021-04-16
16/04/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة لقاح جديدة تتكشف.. مستشفيات تبيع "فايزر" بـ100 دولار؟
Lebanon 24
فضيحة لقاح جديدة تتكشف.. مستشفيات تبيع "فايزر" بـ100 دولار؟
12:30 | 2021-04-16
16/04/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية
09:02 | 2021-04-16
16/04/2021 09:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:22 | 2021-04-17
مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية
02:18 | 2021-04-17
مقتل أكثر من ٤٠ مهاجرا إثر غرق مركبهم قبالة سواحل تونس
02:04 | 2021-04-17
مجلس الأمن يدعو الحكومة اليمنية لتسهيل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بانتظام ودون تأخير اليمن
01:57 | 2021-04-17
مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض دون شروط مسبقة
01:39 | 2021-04-17
مجلس الأمن يرحب بإعلان السعودية بشأن إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل
01:38 | 2021-04-17
مجلس الأمن الدولي: التصعيد في مدينة مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وعلى الحوثيين وقفه
فيديو
إعصار مهول يمتد من سطح بحيرة إلى السماء! (فيديو)
Lebanon 24
إعصار مهول يمتد من سطح بحيرة إلى السماء! (فيديو)
23:00 | 2021-04-16
17/04/2021 06:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Canon" تطوّر كاميرا بمواصفات ممتازة لمحترفي التصوير (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Canon" تطوّر كاميرا بمواصفات ممتازة لمحترفي التصوير (فيديو)
21:00 | 2021-04-16
17/04/2021 06:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مخيف ونهاية مروعة لسائق تاكسي خالف قواعد المرور! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مخيف ونهاية مروعة لسائق تاكسي خالف قواعد المرور! (فيديو)
19:00 | 2021-04-16
17/04/2021 06:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact