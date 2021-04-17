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قتلى في تفجير سيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش في مديرية زنده جان غربي أفغانستان (الجزيرة)

Lebanon 24
17-04-2021 | 09:08
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