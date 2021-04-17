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الفرزلي: الحريري لديه الاستعداد للاتفاق ولم يمر بلبنان مرحلة فيها السبب الداخلي العائق او المسهل لتشكيل الحكومة كما اليوم (صوت كل لبنان)

Lebanon 24
17-04-2021 | 09:57
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الحريري: في التشكيلة نفسها اقترحت لوزارة الداخلية اسم قاضٍ معروف، مشهود لكفاءته ونظافته ومقرب من بعبدا، وبدل أن يعطي فخامته ملاحظاته على التشكيلة وفق الدستور، والمنطق، ومصلحة البلد واللبنانيين، أتى الجواب بالإعلام، بالخطابات، بالبيانات
lebanon 24
17/04/2021 11:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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17/04/2021 11:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هيل جاء الى لبنان من أجل الضغط لتشكيل الحكومة
lebanon 24
17/04/2021 11:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هيل من بعبدا: الشعب اللبناني يعاني لأنّ القادة اللبنانيين فشلوا بالتزاماتهم واليوم ما زالت هناك إمكانية لتشكيل حكومة قادرة على وقف الانهيار
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17/04/2021 11:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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