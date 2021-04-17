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الخارجية الأوكرانية: القنصل الأوكراني احتجز في بطرسبرغ لساعات وهو الآن في المؤسسة الدبلوماسية الأوكرانية

Lebanon 24
17-04-2021 | 11:31
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