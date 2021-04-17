بدء الإجتماع في مكتب وزيرة العدل ويضم رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد

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