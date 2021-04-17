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رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود رداً على سؤال عن القرار الذي اتخذ خلال الاجتماع: "هلق بتشوفو"

Lebanon 24
17-04-2021 | 13:56
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