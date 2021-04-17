أخبار عاجلة

مصادر بهيئة قناة السويس لـ"الشرق": عملية التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن لا تزال مستمرة

Lebanon 24
17-04-2021 | 14:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
هيئة قناة السويس تعلن التحفظ رسميًا على سفينة "إيفرغيفن"
lebanon 24
17/04/2021 15:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة قناة السويس: السفينة "إيفر غيفن" ستبقى في منطقة البحيرات حتى انتهاء التحقيقات وندرس توسعة المدخل الجنوبي للقناة
lebanon 24
17/04/2021 15:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة قناة السويس تعلن عبور كل السفن المنتظرة في المجرى الملاحي منذ حادث جنوح السفينة "إيفر غيفن"
lebanon 24
17/04/2021 15:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن التحقيقات في حادث جنوح السفينة "إيفر غيفن" قد تنتهي خلال الأسبوع القادم
lebanon 24
17/04/2021 15:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:41 | 2021-04-17
14:39 | 2021-04-17
14:38 | 2021-04-17
14:37 | 2021-04-17
14:35 | 2021-04-17
14:34 | 2021-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website