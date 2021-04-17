أخبار عاجلة

نجم: صلاحياتي لا تسمح لي ان احدد رأي بعمل اي من القضاة

Lebanon 24
17-04-2021 | 14:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
القضاة عبود وسعد وعويدات طالبوا بإحالة القاضية عون الى التفتيش القضائي
lebanon 24
17/04/2021 17:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نجم: لا صلاحية لوزير العدل في التعاطي مع القضاة
lebanon 24
17/04/2021 17:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
صيد ثمين بقبضة القوى الأمنية... اشترى السيارات بعملة مزيفة
lebanon 24
17/04/2021 17:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عصابة تقوم بعمليات نشل في السوبرماركت ومحال بيع الأغذية.. هذا مصيرها
lebanon 24
17/04/2021 17:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:16 | 2021-04-17
17:14 | 2021-04-17
17:02 | 2021-04-17
16:59 | 2021-04-17
16:57 | 2021-04-17
16:54 | 2021-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website