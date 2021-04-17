أخبار عاجلة

دعوات لاحضار خيم ومولدات كهربائية الى المجموعات المعتصمة امام شركة "مكتف"

Lebanon 24
17-04-2021 | 17:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اللحظات الاولى لوصول القاضية عون الى امام شركة "مكتف" (فيديو)
lebanon 24
17/04/2021 22:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعات تابعة للتيار الوطني الحر تصل تباعا الى امام شركة "مكتف"
lebanon 24
17/04/2021 22:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حتى هذه اللحظة لا تزال القاضية عون داخل شركة مكتف للإطلاع على سجلات الشركة بوجود محامي الشركة الكسندر نجار
lebanon 24
17/04/2021 22:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضية عون تتحدث للمعتصمين امام ساحة "مكتف" عبر مكبر للصوت
lebanon 24
17/04/2021 22:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:48 | 2021-04-17
21:47 | 2021-04-17
21:32 | 2021-04-17
21:22 | 2021-04-17
21:12 | 2021-04-17
20:56 | 2021-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website