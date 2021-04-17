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حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية محلة رأس النبع جادة بشارة الخوري مقابل سوبر ماركت الفكهاني بيروت نتج عنه جريح (التحكم المروري)

Lebanon 24
17-04-2021 | 18:11
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