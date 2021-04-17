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أخبار عاجلة
حادث تصادم بين مركبتين على طريق عام كفرشلان الضنية نتج عنه قتيل (التحكم المروري)
Lebanon 24
17-04-2021
|
18:18
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