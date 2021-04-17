أخبار عاجلة

نجاح خطة العمرة في الأيام الأولى وسط التزام الإجراءات الوقائية

Lebanon 24
17-04-2021 | 21:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المجذوب: افتتحنا مرحلة التلقيح لصفوف الثانوية العامة وسيتبعها باقي المراحل ولكن إذا لم ننته من عملية التلقيح فهذا لا يعني أننا لا يمكننا العودة بخطة التعليم المدمج مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية
lebanon 24
18/04/2021 00:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عدرة: لدعم المستشفى الحكومي في طرابلس وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية
lebanon 24
18/04/2021 00:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
حسن: الموائد الرمضانية ممنوعة لكننا نشجع خيم توزيع الطعام مع الالتزام بالاجراءات الوقائية
lebanon 24
18/04/2021 00:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عراجي عبر "تويتر": تعقد لجنة الصحة النيابية غدآ الأربعاء اجتماعاً بمجلس النواب لمناقشة ارتفاع إصابات كورونا بعد فتح البلد بسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية وامتلاء غرف عنايات كورونا بالمرضى
lebanon 24
18/04/2021 00:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:28 | 2021-04-18
00:24 | 2021-04-18
23:47 | 2021-04-17
23:39 | 2021-04-17
22:37 | 2021-04-17
22:29 | 2021-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website