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بايدن ينتقد احتجاز السلطات الروسية للمعارض أليكسي نافالني ويصف الإجراءات المتخذة بحقه بغير العادلة (الحرة)

Lebanon 24
17-04-2021 | 23:39
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