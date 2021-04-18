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‏التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني

Lebanon 24
18-04-2021 | 04:05
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