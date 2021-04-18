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"إسرائيل" تلغي اشتراط وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة بعد انخفاض أعداد الإصابات بكورونا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
18-04-2021 | 11:05
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