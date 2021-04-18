أخبار عاجلة

مستشار الأمن القومي الأميركي: محادثات فيينا النووية كانت مثمرة

Lebanon 24
18-04-2021 | 16:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: ستكون هناك تداعيات في حال وفاة المعارض الروسي
lebanon 24
18/04/2021 18:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: سنعمل على منح القوات الأفغانية "أفضل فرصة" لتحقيق الأمن
lebanon 24
18/04/2021 18:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأفغاني: لم نعد بحاجة للقوات الأميركية وعلى طالبان أن تستعد للسلام مع الحكومة
lebanon 24
18/04/2021 18:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي يجدد التأكيد على التزام واشنطن الثابت بأمن إسرائيل وضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا
lebanon 24
18/04/2021 18:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:14 | 2021-04-18
18:04 | 2021-04-18
18:03 | 2021-04-18
17:57 | 2021-04-18
17:56 | 2021-04-18
17:49 | 2021-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website