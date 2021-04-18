مدير عام رئاسة الجمهورية: أنا مؤتمن على المحافظة على تطبيق الدستور وفصل السلطات وتوازنها وتعاونها وعلى هيبة ما تبقى من المؤسسات بتوجيهات رئيس الجمهورية

Lebanon 24