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مدير عام رئاسة الجمهورية: أنا مؤتمن على المحافظة على تطبيق الدستور وفصل السلطات وتوازنها وتعاونها وعلى هيبة ما تبقى من المؤسسات بتوجيهات رئيس الجمهورية

Lebanon 24
18-04-2021 | 16:56
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