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حسن خليل: لا ننسى أن نحيي ذكرى مجزرة قانا ولو بشكل رمزي رغم الظروف الصعبة على الناس والعالم برمته لنؤكد ان إرادة الحياة أقوى

Lebanon 24
18-04-2021 | 17:34
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