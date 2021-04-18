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حسن خليل: مبادرة الرئيس بري تنطلق من مبدأ أن لا ثلث معطل في الحكومة وسنواجه قريباً أزمة رفع الدعم

Lebanon 24
18-04-2021 | 17:43
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