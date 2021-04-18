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حسن خليل: عراقيل تشكيل الحكومة داخلية بسبب الاطماع الشخصية والحل هو بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن

Lebanon 24
18-04-2021 | 17:21
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