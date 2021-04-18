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وسائل إعلام إسرائيليّة: وزراء الحكومة المصغرة يلاحظون تراجعاً معيناً من قبل واشنطن مقابل طهران

Lebanon 24
18-04-2021 | 19:22
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