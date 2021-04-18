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أخبار عاجلة
السلطات الأميركية تعلن مقتل 3 أشخاص على الأقل في أوستن بولاية تكساس بعد الإبلاغ عن مهاجم طليق (رويترز)
Lebanon 24
18-04-2021
|
20:36
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