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سقوط عدد من قذائف الهاون على ثكنة تابعة للجيش العراقي في منطقة "سليجية" غربي هيت العراق

Lebanon 24
19-04-2021 | 00:42
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