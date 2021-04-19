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يتردد أنّ مرشحاً لتولي حقيبة خدماتية أساسية، حضر لقاء ضيقاً بمشاركة ديبلوماسي غربي بارز (نداء الوطن)
Lebanon 24
19-04-2021
|
05:01
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