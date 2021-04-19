الرئيس عون استقبل وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان قبيل سفرها الى يريفان لتمثيل رئيس الجمهورية في الإحتفالية التي ستقام في ذكرى الإبادة الأرمنية

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