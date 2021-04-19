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بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وعلى جدول الأعمال 4 بنود تتعلّق بمكافحة تبييض الأموال واسترداد الأموال المحولة للخارج والسرية المصرفية وتسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية
Lebanon 24
19-04-2021
|
11:15
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