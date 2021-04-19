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الفرزلي من مجلس النواب: الناس لم تعد تحتمل عدم المحاسبة لا على مستوى الهدر والفساد ولا على مستوى كلّ الأمور التي لها علاقة بعدم محاسبة مسؤول مهما علا شأنه
Lebanon 24
19-04-2021
|
11:34
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