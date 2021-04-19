أخبار عاجلة

الفرزلي من مجلس النواب: الناس لم تعد تحتمل عدم المحاسبة لا على مستوى الهدر والفساد ولا على مستوى كلّ الأمور التي لها علاقة بعدم محاسبة مسؤول مهما علا شأنه

Lebanon 24
19-04-2021 | 11:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
فاينانشال تايمز: مسؤول سعودي رفيع المستوى نفى الأنباء عن إجراء محادثات مع إيران (الجزيرة)
lebanon 24
19/04/2021 13:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تكتل لبنان القوي: تقع على الحريري مسؤولية بمصارحة الناس بأنه لا يريد أن يشكل الحكومة الآن خوفاً من تحمّل المسؤوليات عن رفع الدعم وترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والإصلاحات المطلوبة والقرارات الصعبة التي تنتظره
lebanon 24
19/04/2021 13:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول المسيرة التي انطلقت من ساحة رياض الصلح مرورًا من شارع بلدية بيروت ثم مجلس النواب الى امام مدخل "بيت الوسط"
lebanon 24
19/04/2021 13:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء توافد المجموعات الى ساحة رياض الصلح للمشاركة بالمسيرة التي تنطلق الى امام "بيت الوسط" مرورا بمجلس النواب تحت شعار "الدستو مش لعبة بإيديكم" (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
19/04/2021 13:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:23 | 2021-04-19
13:12 | 2021-04-19
12:57 | 2021-04-19
12:53 | 2021-04-19
12:41 | 2021-04-19
12:41 | 2021-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website