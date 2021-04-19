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الفرزلي: سيأتي الوقت الذي أحدّث فيه اللبنانيين عن سبب التحلّل في الدولة وخلفياته والمستفيدين منه

Lebanon 24
19-04-2021 | 11:37
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الفرزلي: سيأتي الوقت الذي أحدّث فيه اللبنانيين عن سبب التحلّل في الدولة وخلفياته والمستفيدين منه
lebanon 24
19/04/2021 13:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حسن خليل: المشهد الذي تابعناه في اليومين الماضيين يدل أننا أمام انهيار شامل لأركان الدولة وحتى الناس فقدوا ثقتهم بالدولة
lebanon 24
19/04/2021 13:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حسن خليل: المشهد الذي تابعناه في اليومين الماضيين يدل أننا أمام انهيار شامل لأركان الدولة وأنه حتى الناس فقدوا ثقتهم بالدولة
lebanon 24
19/04/2021 13:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: اننا وبانتظار عودة مؤسسات الدولة المركزية ندعو اتحاد البلديات والجمعيات والاحزاب إلى توحيد الجهود لتأمين إنعاش اقتصادي لتأمين مقتضيات الحياة يساعد اللبنانيين على عدم سقوط بلدهم
lebanon 24
19/04/2021 13:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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