الفرزلي: نحن بانتظار قرار مجلس القضاء الأعلى لأنّ أي عمل انقلابي بهذا الجسم الدستوري القضائي لم يسبق أن حصل حتّى في الحرب وعندما يبدأ لا مسار لنهايته وهذا يعني عملية تحلّل مدروسة للجسم القضائي

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