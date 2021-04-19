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"المالية" ترسل كتاباً جوابياً الى نقابة المحامين عن مراحل العقد مع ALVAREZ AND MARSAL

Lebanon 24
19-04-2021 | 12:57
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني البيان التالي:
"ردا على الكتاب الموجه من نقابة المحامين إلى وزارة المالية بتاريخ 26/03/2021 والمتعلق باستفسارات حول مراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي (forensic audit) الموقع مع شركة ألفاريزآند مارشال (Alvarez and Marsal) بتاريخ 1/9/2020، أرسلت وزارة المالية كتابا جوابيا إلى النقابة بتاريخ 19/04/2021 متضمنا تفاصيل المراحل التي مر بها العقد مع الشركة المذكورة من تاريخ تفويض وزير المالية التوقيع على هذا العقد لغاية 15/04/2021".
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